حلا شيحة تدعم رجاء الجداوي بصورة

(المستقلة)..نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام، صورة جديدة لها بصحبة الفنانة رجاء الجداوي، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا وإيجابية نتيجة التحليل عقب ارتفاع درجة حرارتها منذ أيام، ونقلها لمستشفى العزل بالإسماعيلية.

وعلقت شيحة على الصورة قائلة: “الجميلة رجاء الجداوي، حبيبتي وأمي في السلم والتعبان، واشتغلنا أكتر من عمل مع بعض، بجد بحبها من كل قلبي وبدعيلها بالشفاء العاجل”.

واضافت: “ليها حب من نوع خاص في قلوب الناس عشان روحها الحلوة وكلامها الجميل دايما طالع من القلب، بحبك من كل قلبي ويارب تقومي بالسلامة”.