حلا شيحا: دفعت ثمن كل درس في حياتي

المستقلة / واصلت النجمة المصرية حلا شيحا مشاركة جمهورها بعض مقولات التنمية البشرية، التي تعبر عن حياتها الخاصة، واستعارت مقولة العالم الراحل الشهير البرت أينشتاين، حول دروس الحياة مؤكدة أن كل ما تعلمته في حياتها دفعت ثمنه كاملا.

اضافت تعليقا على صورة لها بحسابها الموثق بموقع إنستقرام: علمتني الحياة ! الحياة لا تعطي دروساً مجانيه لأحد، فحين اقول أنّ الحياة علمتني تأكد أني دفعت الثمن، وأضافت في التعليقات أنها لا تشعر بالغضب من أحد وليست حزينة، ومتأكدة أن ما دفعته كان لازما لتتعلم من الحياة.

وقبلها شاركت حلا جمهورها منشورا لدعم ثقة المرأة في نفسها مهما تعاظمت آلامها وقالت: أنتي اقوي مما تتخيلي علشان الألم و الوجع بيعدي بس كل ده مش مهم الأهم و الأحلي انك تعرفي أنتي فين .. لكل ستات الدنيا إنتوا الأجمل دايماً.

حلا شيحا تواجه شائعة زواجها سرا

يذكر أن حلا شيحا واجهت مؤخرا أزمة انتشار شائعة زواجها سرا من رجل أعمال، وعلى عكس أزماتها السابقة منذ عودتها إلى الوسط الفني، بدت حلا أكثر هدوء وتقبلا للشائعات التي تمس حياتها الخاصة، وبادرت بنفسها لاحتواءالشائعة سريعا مؤكدة أن الخبر كاذب جملة وتفصيلا، وسخرت من ادعاء إهداء زوجها السري فيلا فاخرة لها تقوم بتأثيثها حاليا قائلة يا ريت حد يديني فيلا ومش عايزة العريس، ولكنها بنفس الوقت لم تغلق الباب أمام احتمال زواجها مجددا وقالت إنها ستعلن الأمر فور حدوثه.

حلا قامت بتكذيب القصة عبر تصريحات لبرنامج ETبالعربي، وردت ساخرة من هذه الإشاعة والتي انتشرت مؤخرا ومعها أخبار انه قدم لها هدية عبارة عن “فيلا” في مجمع سكني يمتلكه، وقالت حلا ضاحكه: هاتولي الفيلا ومش عايزاه هو.

وأضافت حلا لـ “ET بالعربي”: لا أعرف مصدر تلك الشائعة أو غيرها ولذلك أفضل عدم الرد وأحرص على تجاهل كل هذه الشائعات التي لا صحة لها من الأساس، ودائماً مشغولة بأعمالي.

وأكدت: لو هناك حاجة حقيقية بجد هعلن عنها على الفور.

شائعة زواج حلا شيحا سرا من محمد رمضان

يذكر أن حلا واجهت فور إعلان طلاقها من زوجها الكندي، شائعة زواج سري من النجم محمد رمضان على خلفية تعاونهما في بطولة مسلسل “زلزال” الذي عرض بموسم دراما رمضان 2019، وردت شيحا سريعا بالنفي مؤكدة أن زوجة رمضان صديقتها المقربة، ولا يجمعها بالفنان الشاب إلا زمالة عمل وصداقة شخصية مع عائلته.

ونفت شيحا سابقا كل ما تردد عن هجرها لأطفالها من أجل التفرغ للفن، وقالت إنها أم في المقام الأول ولن تفرط في أطفالها أبدا، وناشدت من ينتقدونها بتحري الدقة قبل الإساءة إليها.