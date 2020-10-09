حكيم نجم حفلات نصر أكتوبر للمرة الثانية في أسبوع واحد

المستقلة …. للمرة الثانية على التوالي وخلال اسبوع واحد فقط يقوم المسؤولون عن احتفالات نصر اكتوبر المجيد في مصر باختيار الفنان المصري حكيم.

حيث حصد الفنان المصري حكيم تفاعلا غير مسبوق من قبل الجمهور وصل الى الآلاف في حفل المنصة الذي أقيم الجمعة الماضية وهو ما جعله اختيار حكيم لإقامة مدينة الجلالة مرة أخرى.

وصرح المطرب حكيم في وقت سابق، إن المشاركة في حفل انتصارات 6 أكتوبر، يعتبر لأي فنان مصري وعربي، لأنها حدث من الأحداث التاريخية للوطن العربي.

فيما قدم شكره للدولة المصرية على المشروعات الجديدة التي نفذت بشكل عالمي مثل مدينة الجلالة وغيرها، وحثالجميع على العمل حتى نبني مصر الحديثة ونحقق عبورا جديدا في كل المجالات.