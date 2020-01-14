حكيمي : ” قلبي منقسم بين ريال مدريد و دورتموند “

حكيمي : ” قلبي منقسم بين ريال مدريد و دورتموند “

المستقلة … يبدو أن أشرف حكيمي، يجد صعوبة كبيرة في حسم مستقبله الكروي، فقد فتح الدولي المغربي الباب أمام كل الاحتمالات الممكنة في نهاية الموسم الحالي، لاسيما وأن أكثر من فريق أوروبي كبير، يرغب في الحصول على خدمات الظهير الواعد.

ففي تصريحات نقلها موقع “شبورت” الألماني، قال أشرف حكيمي: “قلبي منقسم بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند”.

وأضاف: “ما أستطيع قوله هو أنني سعيد جداً لتواجدي مع بوروسيا دورتموند. إنني أشعر براحة شديدة”.

وواصل الدولي المغربي: “في النهاية يجب أن أقارن بين إيجابيات اللعب في بوروسيا دورتموند وكذلك ما ينتظرني في ريال مدريد”.

يشار إلى أن أشرف حكيمي، يلعب في بوروسيا دورتموند معاراً من ريال مدريد. وتنتهي مدة الإعارة نهاية الموسم الحالي.