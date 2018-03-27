حكومة كوردستان تصدر توضيحا بشأن القبض على متظاهرين ومحتجين

(المستقلة)… ردّ رئيس دائرة الرد على التقارير الدولية في اقليم كوردستان، ديندار زيباري يوم الثلاثاء على منظمات دولية بشأن التظاهرات التي شهدها الإقليم مؤخرا، والقاء القبض على عدد من المحتجين من قبل الأجهزة الأمنية.

وقال زيباري في بيان له اليوم، انه وفق قانون تنظيم التظاهرات، فان تلك الممارسة حق طبيعي كفله الدستور للمواطنين لذا فان أي تظاهرة في إقليم كوردستان تحتاج الى الحصول على موافقة، وفي السنوات السابقة نظمت عشرات التظاهرات من قبل: الطلاب والأساتذة، والصحفيين ومن مختلف شرائح المجتمع مطالبين بحقوقهم فقط، وقد أدت المؤسسات ذات العلاقة في الحكومة دورها في توفير الحماية اللازمة لهم، وفي العديد من المرات قد انتهكت فيها حقوق تلك المؤسسات والعاملين فيها”.

وبشأن التظاهرات الأخيرة التي شهدها الإقليم قال زيباري انه “في تلك التظاهرات حاولت اطراف وجهات سياسية ان تستغل تلك المطالبات المشروعة للناس لمصالحها خاصة ما يتعلق بالتدريسيين والمعلمين، والعمل على محاولة استفزاز الأجهزة الأمنية بأفعال وكلام غير لائق من خلال نواب يمثلون عددا من الجهات السياسية حضروا تلك التظاهرات، عبر اطلاق هتافات ورفع شعارات تذكي العنف”.

وتابع ان أولئك البرلمانيين عرفوا انفسهم على انهم ممثلون للتدريسيين والمعلمين ولكن المتظاهرين رفضوا تلك الأفعال والتصرفات.

وبما يخص اعتقال عدد من المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية قال زيباري ان تلك الأجهزة قد القت القبض على عدد من المتظاهرين بتهمة اعمال تخريبية وقد تم تقديمهم الى القضاء، وبعضهم لم يكن يمتلك موافقات التظاهر، واخرون هاجموا بالسلاح الأبيض عنصرا من قوات الشرطة واصابوه بجروح وهو قد رفع دعوى قضائية ضدهم كون من حاول الاعتداء عليه ومن ضربه ايضا جميعهم مرتبطون بجهات سياسية معروفة”، مستدركا انه الان لم تسجل اية شكوى ضد القوات الأمنية.

وأضاف ان الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كوردستان مستعدة لاجراء تحقيقات في أي خروقات او انتهاكات تعرض لها المتظاهرون.(النهاية)