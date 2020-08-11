حكومة كردستان: على تركيا وحزب العمال نقل معاركهما خارج اراضي العراق

المستقلة /- اصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان، بياناً بشأن القصف التركي الذي طال ناحية سيدكان اليوم، والذي اسفر عن وقوع شهداء وجرحى ، بينهم ضابطان بحرس الحدود .

وقالت الوزارة في بيان صحفي :” في الساعة 2:45 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء ، بينما كانت قوات حرس الحدود التابعة للحكومة الاتحادية تعمل على شغل الفراغات في النقاط الحدودية بمنطقة (برادوست) بهدف ابعاد تهديدات الحرب عن سكان المنطقة، استهدفت طائرة حربية تركية عربة لقوات حرس الحدود ما ادى إلى استشهاد الضابطين (العميد محمد رشيد سليمان، آمر اللواء الثاني حرس حدود) و(العقید زبير حالي تاج الدين، آمر الفوج الثالث اللواء الثاني حرس حدود) وجرح (العقيد زبير حالي حسام الدين عبدالرحمن حسن).

ودعت حزب العمال الكردستاني وتركيا الى :” ان ينقلا معاركهما وصراعاتهما الى خارج اراضي اقليم كردستان والعراق لكي لا يذهب المزيد من ابناء بلدنا ضحايا لذلك الصراع “.

وتابعت :” نطمئن مواطنينا الى ان حكومة اقليم كردستان ستكرس كل امكانياتها وجهودها لابعاد هذا الصراع عن الاقليم “.

يشار الى ان طائرة تركية مسيّرة استهدفت اليوم عجلة تابعة لحرس الحدود العراقي، في منطقة برادوست التابعة لمحافظة اربيل ، ما ادى الى استشهاد ضابطين وجندي .