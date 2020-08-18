حكومة كربلاء تتدخل لحل خلاف عشائري بسبب حادث قتل

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. من أجل إصلاح ذات البين و إشاعة روح المحبة والتسامح بين أبناء العشائر تدخلت حكومة كربلاء المحلية  في حل الخلاف العشائري الحاصل بين عشيرتي ( خفاجة وتميم ) الذي دام ثمانية أشهر بسبب قتل أحد أبناء عشيرة خفاجة  .

وقال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء،  “وفقنا بتهدئة الوضع العشائري ، بعد عزم عشيرة خفاجة بالرد المسلح على عشيرة تميم ، وأخذ مدة زمنية “.

وأضاف  إن “المدة الزمنية وما تسمى بــــ ( العطوة )  العشائرية  جاءت من أجل تسوية الوضع  مع عشيرة خفاجة وذلك ، بسبب قتل أحد أبنائها  قبل ثمانية أشهر “.

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