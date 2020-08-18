حكومة كربلاء تتدخل لحل خلاف عشائري بسبب حادث قتل

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. من أجل إصلاح ذات البين و إشاعة روح المحبة والتسامح بين أبناء العشائر تدخلت حكومة كربلاء المحلية في حل الخلاف العشائري الحاصل بين عشيرتي ( خفاجة وتميم ) الذي دام ثمانية أشهر بسبب قتل أحد أبناء عشيرة خفاجة .

وقال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء، “وفقنا بتهدئة الوضع العشائري ، بعد عزم عشيرة خفاجة بالرد المسلح على عشيرة تميم ، وأخذ مدة زمنية “.

وأضاف إن “المدة الزمنية وما تسمى بــــ ( العطوة ) العشائرية جاءت من أجل تسوية الوضع مع عشيرة خفاجة وذلك ، بسبب قتل أحد أبنائها قبل ثمانية أشهر “.