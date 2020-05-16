حكومة ترامب تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئياً

المستقلة ..ذكرت فوكس نيوز، نقلاً عن مسودة رسالة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئياً.

وجاء في الرسالة أن إدارة ترامب ستوافق على دفع ما يصل إلى ما تدفعه الصين من الإسهامات المقررة لمنظمة الصحة العالمية.

وعلق ترامب مساهمات الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية في 14 نيسان الماضي، متهماً إياها بتشجيع “التضليل” الصيني بشأن تفشي فيروس كورونا، وقال إن إدارته ستبدأ مراجعة للمنظمة، ونفى مسؤولو المنظمة هذه المزاعم.