حكومة الكاظمي تلتقي المتظاهرين في محافظة واسط

( المستقلة)… أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن إجراء الحكومة أول لقاء مع المتظاهرين في محافظة واسط.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للكاظمي وتلقته ( المستقلة) اليوم الخميس أن “وفدا من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي التقى اليوم الخميس، بممثلين عن المحتجين والناشطين في محافظة واسط”.

وأضاف البيان أنه “جرى اللقاء مع الوفد الحكومي في خيمة للمحتجين على الطريق المؤدي الى حقل الأحدب النفطي، وتم الإستماع لمطالب المحتجين”، لافتا إلى أن “الوفد الحكومي تعهد بنقل المطالب الى رئيس مجلس الوزراء”.( النهاية)