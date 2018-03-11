حكومة الاقليم : نفذنا جميع قرارات بغداد بشأن المطارات وننتظر العبادي

(المستقلة)… أكد نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد الطالباني أن حكومة اقليم كردستان نفذت كافة الالتزامات بشأن فتح مطاري أربيل والسليمانية، معربا عن أمله بأن ينفذ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وعده بإفتتاح مطارات الإقليم قبل أعياد نوروز.

وقال الطالباني في مؤتمر صحفي عقده بالسليمانية “اننا نفذنا جميع التزامنا المتعلقة بقرارات الحكومة العراقية بشأن المطارات”، معربا عن أمله بأن “ينفذ رئيس الوزراء حيدر العبادي قراره بإفتتاح مطارات الاقليم قبل أعياد نوروز”.

من جانب آخر اشار الطالباني الى أنه “قدمنا كافة المعلومات اللازمة للحكومة العراقية بشأن قوائم رواتب الموظفين ونحن نتظر خطوات بغداد لدفع رواتب الموظفين”.

وأعلن تحالف الديمقراطية والعدالة، في 9 آذار 2018، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد لرئيس التحالف برهم صالح بارسال رواتب موظفي وزارتي التربية والصحة في إقليم كردستان قريبا، مبينا أن العبادي أكد أن الرحلات الدولية لمطارات الاقليم ستستأنف قبل نوروز.(النهاية)