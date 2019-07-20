حكومة الاقليم تصدر بيانا بشأن القبض على المنفذ لهجوم اربيل

(المستقلة)… اصدرت حكومة اقليم كوردستان يوم السبت بيانا تعقيبا على القاء القبض على منفذ الهجوم الذي استهدف مطعما في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم المحكمة في بيان اليوم بعد حملة واسعة من قبل القوات الامنية في اقليم كوردستان تم القاء القبض على العقل المدبر والقاتل الرئيس لحادثة اطلاق النار في المطعم في مدينة اربيل من قبل مكافحة الارهاب.

وشكرت الحكومة قوات الاسايش ومكافحة الارهاب التي استطاعت بوقت قياسي من القاء القبض على “المجرم”.

وتقدم المتحدث باسم الحكومة بالشكر ايضا بالشكر الجزيل الى المواطنين في اقليم كوردستان قائلا ان “نطمئنهم بان الجهود مستمرة في القاء القبض على المتهمين بهذه الحادثة مستمرة”. (النهاية)