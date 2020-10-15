حكومة اقليم كردستان تستقطع نسبة 18% من رواتب موظفيها

المستقلة /- باشرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان توزيع رواتب موظفيها، وذلك بتطبيق نسبة استقطاع تبلغ 18% من جميع الرواتب.

ووفقاً لجدول نشرته الوزارة واطلعت عليه المستقلة اليوم الخميس، فان “الوزارة باشرت بتوزيع رواتب وزارة الصحة والبيشمركة والداخلية والمالية، وسيتم توزيع باقي الرواتب الأسبوع المقبل”.

وأبدى عدد من الموظفين في إقليم كردستان امتعاضاً شديداً، نتيجة قيام الحكومة بتوزيع الرواتب وفقاً لنظام الاستقطاع، على الرغم من تأخر صرف الرواتب لأكثر من شهرين.

مواطنون في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، إن “حكومة الإقليم تعامل مواطنيها بهذا الشكل، لأنها لاتجد من يحاسبها، وبغداد تقوم بإرسال الأموال دون فرض شروط أو تدقيق على المسؤولين االفاسدين”.

آسو زنكنة وهو موظف في السليمانية أكد أنه”استلم راتبه وقد تم استقطاع مبلغ 180 ألف دينار من راتبه البالغ 750 ألف دينار، وأن عليه التزامات عائلية ومنزلية، ولايعرف كيف يستطيع القيام بها”.

مبيناً أن”هذه الأحزاب الفاسدة لاتكثرث لمعاناة المواطنين وهمها الأول والأخير سرقة الأموال والتمتع مع عوائلها بقوت المواطن”.

وكانت وزارة المالية الاتحادية قد أرسلت يوم أمس مبلغ 320 مليار دينار مخصصة للرواتب، وقامت بإيداعها في البنك المركزي فرع أربيل، وذلك ليستنى لحكومة الإقليم توزيعها على الموظفين في كردستان.