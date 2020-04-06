حقيقة وفاة “تركي آل الشيخ” بعد إصابته بفيروس كورونا

المستقلة /انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات عن وفاة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على إثر إصابته بفيروس كورونا القاتل.

وخرجت بعض التقارير الصحفية يوم الأحد زاعمة وفاة الوزير السعودي، البالغ 38 عاما، بعدما أنهكه فيروس كورونا المستجد، مدعية أن جسده لم يتمكن من مقاومة الفيروس في ظل معاناته من بعض الأمراض الأخرى. وساهمت صوره الأخيرة التي نشرها في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يبدو فيها منهكا، في التمهيد لمثل هكذا إشاعة.

ونسبت التقارير مصدر الخبر لوكالة الأنباء السعودية “واس”، لكنه تبين عدم نشر أي تفاصيل عن هذا الخبر حتى اللحظة، بالمقابل لم يخرج أي نفي رسمي من الجهات المخولة أو حتى من صاحب العلاقة.