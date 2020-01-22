حقيقة وفاة الفنان خالد النبوي

المستقلة/ أثيرت شائعات خلال الساعات القليلة الماضية، حول وفاة النجم خالد النبوي، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجأة استدعت نقله إلى مستشفى القصر العيني.

ورصدت المستقلة مع مصادر طبية من داخل المستشفى الذى نفى الشائعة تمامًا وأكد تماثل خالد النبوي للشفاء.

وعبر أحد المقربين من النبوي، عن استيائه الشديد من ترويج مثل هذه الشائعات الكاذبة، مطالبًا مستخدمي السوشيال ميديا بوقف تداول الشائعات لأنها تتسبب في حالة نفسية سيئة لأسرته ومحبيه.

كانت زوجة الفنان خالد النبوي، شاركت جمهوره قلقها، وطلبت منهم الدعاء له، بعدما تم نقله إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي بعدما أصيب بأزمة قلبية وأجري عملية قسطرة قلبية.

وكتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو”.