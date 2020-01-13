حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

المستقلة / انتشر خبر وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي عن عمر يناهز 84 عام بمستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع أمراض الشيخوخة عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، لكن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي نفى تلك الشائعات في تصريح لصحيفة (وطن) المصرية.

النجمة الكبيرة نادية لطفى تميزت بأعمالها الخالدة حتى اليوم، من أشهر الممثلات فى تاريخ مصر، وولدت فى 3 يناير عام 1937، واسمها الحقيقي هو بولا محمد لطفى، من مواليد منطقة الوايلي فى القاهرة، وتعتبر من أكثر الفنانات اللاتي يشتهرن بمواقفهن السياسية المختلفة وأهمها دورها فى حرب 6 أكتوبر وفضحها لجرائم إسرائيل خلال حصار بيروت.