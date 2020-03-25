حقيقة نشر بوتين 500 أسد بالشوارع لفرض الحجر

المستقلة /روجت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي لأخبار غير دقيقة، حول نشر روسيا 500 أسد في الشوارع لتطبيق نظام الحجر الصحي بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وشارك مغردون وناشطون على “تويتر” و”فيسبوك” بشكل واسع في البلدان العربية وحول العالم، صورة لأسد يمشي في أحد الشوارع، معلقين ومن دون التأكد بدقة حول حقيقة المعلومة ومصدر الصورة، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نشر أسودا في الشوارع لإجبار المواطنين على تطبيق الحجر الصحي المنزلي، على حد زعمهم.

وانتشر الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أنه أحد الطرق التي استخدمتها روسيا للتخفيف من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

ومع التدقيق البسيط وبالبحث في متصفح “غوغل” عن تاريخ النشر، يمكن التحقق من تاريخ الصورة التي نشرت عام 2006 لأسد يدخل أحد الأحياء في جنوب أفريقيا.

وكانت صحيفة “dailymail” قد نشرت الخبر عام 2006، والذي تحدث عن مشكلة حقيقية تعاني منها بعض مدن جنوب أفريقيا، والتي تتمثل بدخول الأسود الأحياء المأهولة وتسببها بهلع السكان، ومخاطر كبيرة على المواطنين، والذي يمكنكم مشاهدته بالضغط على الرابط المرفق.