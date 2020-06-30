حقيقة زواج “حليمة بولند” من القذافي

نفى الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق المطرب حسين الجسمي، كل ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن زواج الإعلامية الكويتية حليمة بولند من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. وقال صالح الجسمي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “تسجيلات خيمه القذافي.. انتشر من ضمن هذا الهاشتاق البارح خبر حليمة بولند التي كانت ضمن ضيوف القذافي في خيمته الشهيرة التي إستضافت العديدين سواء مسؤولين، ولكني ما لا أعرفه كيف يتطرق لزواج القذافي من حليمة وإهدائه لها عقد بمليون دولار وقد كانت برفقة زوجها”.

ولم تسلم حليمة بولند من الانتقادات التي لحقت بوسم تسجيلات_خيمه_القذافي، والذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في عدد من دول الخليج، بشأن تسجيل صوتي يظهر حوار منسوبا للقذافي والداعية الكويتي حاكم المطيري حول استغلال الفوضى الخلاقة للتآمر على البلاد. وكانت حليمة بولند قد حسمت أمر الصورة التي انتشرت وتجمعها بالقذافي، وقالت خلال لقاء متلفز قبل عدة أعوام، إن الصورة التقطت خلال تكريمها من قبل القذافي ووزارة الإعلامي الليبية. كما كانت الإعلامية الكويتية قد أكدت أنها تلقت عقد ألماس قيمته مليون دولار من القذافي، وشددت في الوقت نفسه أن هذا لا يؤكد أنها كانت على علاقة به.