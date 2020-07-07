حقيقة زواج جورج وسوف من الممثلة السورية “غادة بشور”

كشفت الممثلة والراقصة الشرقية السورية، غادة بشور، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عن زواجها من الفنان جورج وسوف، وذلك إثر مشاركة صورة جمعتهما سويا.

وقالت غادة بشور، على “فيسبوك”، إن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، واصفة ناشري أخبار كهذه بأنهم “صحافة صفراء لا تعرف معنى الوفاء وتقوم بتزوير الحقائق وإطلاق الشائعات على الفنانين”.

وأشارت أن ما يجمعها بجورج وسوف “علاقة صداقة قوية جدا إضافة للمحبة والوفاء”.

ثم أكدت الفنانة أنها “ستقاضي من نشر هذه الأخبار وروّج لتلك الشائعة”.

في سياق متصل، نفت بطلة الراليات القطرية، ندى زيدان، شائعة متداولة، بمشاركتها صورة لطفلتها “عيون” التي أنجبتها من زوجها السابق، المطرب السوري، جورج وسوف.