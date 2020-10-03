حقيقة تنبؤ مسلسل كرتوني بوفاة دونالد ترامب

المستقلة /انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة من المسلسل الكرتوني ” عائلة سيمبسون ” التي تم الإشارة إليها بأنها تتنبأ بوفاة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” خاصة بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد .

حيث يظهر في الصورة التي حظيت على تداول وتفاعل كبيرين بين المتابعين الرئيس ” ترامب ” وهو ممددا داخل تابوت .

ووفقا لموقع ” news18 ” الأمريكي الذي عمل على معرفة حقيقة الصورة بعد تصدر المسلسل قائمة البحث تبين أن صورة دونالد ترامب وهو ممدد داخل التابوت مزيفة ولم يقدم مسلسل ” سيمبسون ” مثل هذا التنبؤ .