حقيقة انفصال ابنة هيفاء وهبي عن زوجها

المستقلة /- قبل أسبوع تقريباً سُربت معلومات حول إنفصال إبنة الفنانة ال​لبنان​ية ​هيفا وهبي​، ​زينب فياض​، عن زوجها، الذي أنجبت منه طفلتيها “رهف” و”دانييلا”.

وقد أشارت المعلومات الى أن ثمة أزمة حصلت في الوقت الماضي بين زينب وزوجها، بعد خروجها الى العلن وإنتشارها على مواقع التواصل الإجتماعي، ما أحدث نوعاً من التصدع في العلاقة، التي بقيت متأرجحة بين الأزمات والوفاق.

وتشير معلومات موقع “الفن” أن فياض تهوى إثارة الجدل من حولها، وأن الحديث حول طلاقها هي مصدره، بعد أن لفتت الإنتباه في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الطلاق بات السبيل الوحيد أمامها، للإبتعاد عن المشاكل الزوجية، التي عكّرت أحلامها نوعاً ما، بعد أن برزت في الأفق علامات عشقها للأضواء، حتى ولو بشكل مموه.

العلاقة بين هيفا وإبنتها لا زالت مقطوعة، وليس من المفهوم ما هو سبب هذا الأمر، في وقت باتت زينب مسؤولة عن حياتها ولم تعد بعيدة قصراً عن والدتها، كما حصل حين كانت في منزل جدها ببلدة جويا في جنوب لبنان.