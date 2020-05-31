حقيقة اصابة نائب عراقي بفيروس كورونا

( المستقلة)…. لم ينفِ ولم يثبت تحالف القوى العراقية، اليوم الأحد، الانباء التي تتحدث عن اصابة النائب عنه ليث الدليمي، بفيروس كورونا.

وقال تحالف القوى الذي ينتمي له الدليمي على لسان المتحدث باسمه اليوم الاحد انه “لغاية الآن لا توجد معلومات دقيقة ومؤكدة ورسمية بإصابة النائب ليث الدليمي، بفيروس كورونا، لكن هذا الفيروس هو وباء منتشر ويصيب المسؤول ويصاب المواطن البسيط، ولا نستبعد وجود هكذا اصابة”.

ونشرت وسائل مواقع تواصل اجتماعي في العراق، في وقت سابق، انباء تحدثت عن اصابة النائب عن تحالف القوى العراقية ليث الدليمي، بفيروس كورونا، وحجره في احد فنادق مدينة الرمادي، بمحافظة الأنبار.( النهاية)