حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

خرجت نقابة الموسيقيين في مصر للرد على ما أثير على مدار الساعات الماضية، حول إصابة المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين بفيروس كورونا. ونفى المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إصابة نقيب الموسيقيين بالفيروس، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة. وقال “رمضان”، في مداخلة هاتفية مع على قناة “Ten” الفضائية، إن هاني شاكر يتمتع بصحة جيدة، ولا يشكو من أي مضاعفات صحية خلال الفترة الأخيرة، والأمر ذاته مع أفراد أسرته.

وأكد أن نقيب الموسيقيين يواصل عمله بشكلٍ طبيعي ويتابع الملفات المُختلفة، لاسيما في ظل أزمة كورونا، إذ يحرص طوال الوقت على تذليل الصعوبات ومواجهة أي عقبات تواجه أعضاء النقابة. وأوضح سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة لم تتلقَ أي إصابات لأحد من أعضائها بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الأزمة حتى الآن. وحول موعد إعادة أنشطة النقابة، قال المايسترو أحمد رمضان، إن النقيب الفنان هاني شاكر تواصل مع المسئولين، في لجنة إدارة أزمة كورونا للوقوف على خطط الدولة للعودة الأنشطة الفنية خلال الفترة المقبلة في ظل خطة التعايش مع فيروس كورونا.

وبين أن لجنة إدارة أزمة كورونا، طلبت تصورا حول عودة نشاط “الموسيقيين” بشأن مناقشته ودراسته بشكلٍ جيد، مؤكدًا أنه من المُقرر تقديم المُقترح خلال الساعات المُقبلة. وأشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية سوف تتقدم بمقترحات حول عودة الحفلات في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعايش مع كورونا خلال 48 ساعة، مشيرا إلى أن النقابة أعدت مقترحات خاصة بالتباعد الاجتماعي. على الجانب الآخر، رد “رمضان” على المطربة رحمة، التي أعلنت إصابتها هي وأفراد أسرتها بـ”كورونا” عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”، لافتا إلى أن المجلس سعى للتواصل معها بشأن الوقوف على تفاصيل الأمر وتسهيل مرحلة العلاج، لكنها لم تُجيب على أي اتصالات على مدار الساعات الماضية، والمجلس فشل في الوصول لها حتى الآن.

يذكر أن الفنانة رحمة تفاجأت بإصابتها هي وأختها بفيروس كورونا المستجد” عندما شعرتا بارتفاع في درجة الحرارة ثاني أيام عيد الفطر، لافتة إلى أنها كانت تتعامل مع الأعراض على أنها دور أنفلونزا عادي في بادئ الأمر. وأضافت خلال مداخلة هاتفية أنها تعاني من جميع أعراض الفيروس من آلام في العظام والعضلات، وجفاف الحلق، وعدم القدرة على شرب المياه، معقبة: “بشرب مياه بالعافية والجهاز الهضمي واقف لمدة عشرة أيام”. وأشارت إلى أنها تشعر بزيادة ضربات القلب والنهجان أثناء جلوسها في مكانها، إضافة إلى حرقان في الشعب الهوائية، وألم في الحلق دون وجود التهاب، قائلة إن الآثار الجانبية للدواء الذي تحصل عليه منزليًا من وزارة الصحة مؤلمة وموجعة، بسحب تعبيرها.