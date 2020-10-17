حقيقة إصابة “نجوى كرم” بفيروس كورونا

المستقلة/ منى شعلان/ تداولت بعض المواقع الإخبارية ، خلال الساعات الماضية ، شائعة تفيد بإصابة الفنانة اللبنانية نجوى كرم ، بفيروس كورونا المستجد، وانتشرت تلك الشائعة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لتخرج الفنانة اللبنانية عن صمتها وترد بنفسها على تلك الشائعة ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة: “لكل اللي مشغول باله عليا، الحمد لله بطمنكم أنني بألف خير.. وكورونا لا شافتني ولا شافت عتبة بيتنا، ياريت تتلهوا بنجاحاتنا أكثر ما تتلهو بالشائعات اللي طلعت علينا”.

وتشارك الفنانة اللبنانية نجوى كرم ، حالياً ، ضمن لجنة التحكيم لبرنامج “ذا فويس سينيور” الذي بدأ عرض أولى حلقاته عبر شاشة قناة “mbc مصر” يوم الأربعاء الموافق 7 من أكتوبر الجاري، ومعها في اللجنة كل من الديفا سميرة سعيد، وهاني شاكر، وملحم زين.