حقيقة إصابة محمد صلاح بـ فيروس كورونا

المستقلة/ أُثيرت في الساعات القليلة الماضية بعض الشائعات التي تحدثت عن إصابة النجم المصري، محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″.

مصدر الشائعة ليس مصدرا يمكن التاكد منه لانه مواطن غاني عادي وليس صحفيا أو عامل في نادي ليفربول يُدعى برينس ماركوس.