حقيقة إصابة «شيرين رضا» بكورونا

المستقلة /تداولت مواقع إلكترونية خلال الساعات الماضية، أنباء حول إصابة الفنانة المصرية، شيرين رضا، بفيروس “كورونا” المستجد.

وخرجت الفنانة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، الخميس، لتؤكد أن “إصابتها بكورونا” شائعة، مؤكدة أنها بخير وفي حالة صحية جيدة، وتمنت الشفاء للجميع.

وقالت شيرين رضا لمتابعيها: “حقيقي ده مش وقت إشاعات وترندات، ده وقت إننا نطمن بعض لحد ما الأزمة دي تعدي علي خير إن شاء الله”.

​يشار إلى أن المطرب المصري، محمد حماقي، طالته شائعة الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، الأسبوع الماضي، ما جعله ينفي ذلك عبر مقطع مصور له من داخل منزله.