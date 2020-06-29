حقيقة إصابة “سعدون جابر” بفيروس كورونا

كشفت نقابة الفنانين العراقيين حقيقة الأنباء التي راجت خلال الساعات الماضية بشأن إصابة الفنان العراقي الشهير سعدون جابر، بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية بوضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وأصدر المركز العام لنقابة الفنانين العراقيين بيانا نُشر عبر الصفحة الخاصة به عبر موقع ”فيسبوك“، أكد فيه أنه لا صحة للشائعات المتداولة بشأن إصابة سعدون جابر بكورونا، مؤكدا أن ما أثار الشائعة صفحات وهمية سيتم التحقق من مالكيها.

وأوضح البيان أن نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي أجرى اتصالا بالفنان سعدون جابر للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله، وذكر البيان نصا: ”لا صحة للشائعات التي مفادها إصابة الفنان سعدون جابر بفيروس كورونا“.

وأكد نقيب الفنانين العراقيين أنه سيكون هناك رد رادع لكل من يتسبب بنشر هذه الشائعات وسيتم التحقق من مالكي هذه الصفحات ومقاضاتهم.

وقال جودي إنه في الوقت الذي يجب أن نتكاتف على بث روح الإيجابية والطمأنينة في نفوس المصابين لإنقاذهم نفسيا من المرض، يتجرأ عدد من فاقدي الذوق وأخلاق المواطنة بنشر الأخبار الكاذبة والمرعبة.