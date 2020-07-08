حقيقة إصابة تامر حسني بكورونا

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات تزعم إصابة الفنان المصري تامر حسني بفيروس كورونا، إلا أن وسائل إعلام مصرية علمت أن الخبر المتداول غير حقيقي ولا يمت للواقع بأي صلة.

وقام “حسني” مؤخرًا بنشر مجموعة صور مع صناع مسلسل “طلقتك نفسي” عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام” من خلال خاصية “ستوري”، وعلق على الصور قائلًا: “مليون مبروك لصديق عمري وحبيب قلبي أحمد باشا عصام ولكل حبايب قلبي نجوم وأبطال وصناع مسلسل (طلقتك نفسي).

وكان “حسني” قد أحيا حفلًا مؤخرًا أون لاين لجمهوره في عيد الفطر المبارك، على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات