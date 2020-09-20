حقيقة إصابة الفنان سمير غانم بوعكة صحية مفاجئة

المستقلة /منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية، شائعة تفيد بتعرض الفنان الكبير سمير غانم ، لوعكة صحية مفاجئة.

وبدوره نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ، تلك الشائعة ، فى تصريحات خاصة لـ”المستقلة”، مؤكدا أن الفنان الكبير بصحة جيدة ، ويتواجد فى منزله ، وهذه الشائعة ليس لها أساس من الصحة.

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان سمير غانم مسرحية “الزهر لما يلعب” ويشارك فى بطولتها إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى.