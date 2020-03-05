حقيقة إسلام المطرب الأمريكي «إكون» أمام الكعبة في السعودية

ترجع حقيقة هذه الصور إلى أداء المطرب وكاتب الأغاني الأمريكي من أصول أفريقية “إكون”، فريضة العمرة، أمس الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية كجزء من جولته بعد اختتام حفلته في مدينة الدمام السعودية.

ووفقا لموقع “أراب نيوز”، فقد تداول البعض أن المطرب الأمريكي أعلن إسلامه، ولكنه ولد مسلما لعائلة مسلمة في السنغال.

وكان أكون عبر عن سعادته وحماسه للمجئ إلى المملكة العربية السعودية، وكان متحمسا للذهاب بشكل خاص إلى مدينة واحدة وهي مكة، حيث قال: “أول شيء بعد الحفلة سأتوجه إلى مكة لأداء العمرة”.

وعلى عكس الاعتقاد السائد بأنه أعلن إسلامه، فالمطرب صاحب الـ 46 عاما ولد لأسرة مسلمة، كما أنه لم يبتعد عن إظهار الجانب الديني خلال نجاحه.