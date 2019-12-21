حقوق الانسان نمارس الضغوط للحد من جرائم اغتيال واختطاف الناشطين

(المستقلة)… أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان اليوم السبت انها تمارس الضغوط على الحكومة للحد من جرائم اغتيال واختطاف الناشطين.

وقالت المفوضية في بيان لها تلقته (المستقلة) انه “وبدعوة رسمية من السفارة البريطانية في العراق، بحث رئيس المفوضية عقيل الموسوي برفقة وفد من مجلس المفوضين، تطورات الأوضاع الإنسانية في العراق في ظل استمرار التظاهرات”.

وأوضح الموسوي خلال اللقاء أن “المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق مارست دورها الإنساني في رصد التظاهرات بكل حيادية بالرغم من جميع التحديات التي واجهتها”.

وأضاف ان “المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق مازالت تمارس ضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فاعلة تحدّ من جرائم اغتيال واختطاف الناشطين”، مشيرا الى انها “تعوّل على القضاء العراقي كثيراً في محاكمة الجناة وايقاع القصاص العادل بحقهم”.(النهاية)