حقوق الانسان في ميسان تستغرب من تغيير زي الشرطة العراقية الى الزيتوني

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعربت رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس محافظة ميسان رقية النوري عن استغرابها من قرار وزارة الداخلية بتغيير زي الشرطة العراقية من اللون الازرق الى اللون الزيتوني والخاكي

وقالت النوري،اليوم الاثنين، نـُعرب عن عميق اسفنا جراء هذا الاختيار كون هذا اللون يعيد للذاكرة العراقية فترة من البطش والاستبداد والتعذيب، متسائلة عن الجدوى من اختيار الزي ( الخاكي ) للشرطة العراقية بدلاً من زيهم النيلي السابق والذي كان لونه جيد ومميز ورائع ومقبول.

ونوهت النوري الى ان اغلب الدول العالمية يميل زي شرطتها المحلية الى الازرق السمائي او النيلي وفي بعض الاحيان الابيض وهي الوان جميلة وهادئة لاسيما ان اللون النيلي ولقرون عديدة، كان الناس يؤمنون بأن له وللألوان تأثيراً كبيراً على الحالةِ المزاجية والشعورية للإنسان

واشارت الى ان الدول المتطورة تقوم باختيار الزي الامني المزود بآلة التصوير والاجهزة المتطورة و مع وجود (كاميرات تلتصق على الزي) ، يمكن لضباط الشرطة تسجيل الصور والصوت. وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن ، التحقق من قانونية تصرفاتهم و الرجوع اليها .و تنفيذ الواجب على اكمل وجه

من جانبهم اعرب عدد من رجال الشرطة عن امتعاضهم من هذا التغيير بعد تصاعد اسعار الملابس العسكرية وشحتها نتيجة الطلب عليها متسالين لماذا لاتوفر الحكومة هذا الزي مع وجود معمل النجف الخاص بالملابس العسكرية بدل المستورد(حسب قولهم).