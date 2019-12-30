حقوق الانسان توثق حالات الاغتيال لناشطين وإعلاميين على خلفية التظاهرات

(المستقلة)… أعلنت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاثنين، توثيقها حالات الاغتيال والاستهداف لناشطين ومتظاهرين وإعلاميين على خلفية التظاهرات.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان له تلقته (المستقلة)ان “المفوضية وثقت عبر فرقها الرصدية حالات اغتيال واستهداف لناشطين ومتظاهرين وإعلاميين منذ الأول من اكتوبر لعام ٢٠١٩ على خلفية التظاهرات”.

واضاف “بلغ عدد الاغتيالات ومحاولات الاستهداف (٣٣) حالة، استشهد على اثرها (١٤) واصيب (١٩) اخرين، وأغلبها كانت بعد عودتهم من ساحة التظاهر وتنوعت باستخدام الأسلحة النارية والكاتمة والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية والصوتية وهو مؤشر خطير لانتهاك حقوق المواطن في الحياة والأمن والامان والرأي والتعبير والتظاهر السلمي”.

وأضاف الغراوي “ندعو الحكومة والقوات الامنية بتعزيز حماية المتظاهرين والمحافظة على حياتهم وملاحقة المجرمين المسؤولين عن حالات الاغتيال والاستهداف وتقديمهم للعدالة والأعلان بكل شفافية عن نتائج التحقيقات”.