حقوق الانسان تناقش مشروع قانون حماية التنوع ومنع التمييز

المستقلة/ – أوصت مفوضية حقوق الإنسان بضرورة فرض عقوبات تتضمن السجن او الغرامة المالية بحق كل من يتسبب بإحداث اي شكل من اشكال التمييز أو يقف بالضد من حرية المعتقد.

وأفاد عضو المفوضية الدكتور علي البياتي في تصريح لـ صحيفة ”الصباح”تابعته المستقلة، بان المفوضية بالتنسيق مع بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عقدت ورشة عمل لمناقشة التعديلات اللازمة على مشروع قانون حماية التنوع ومنع التمييز بما يتوافق مع المعايير والقواعد الدولية.

واردف ان الورشة تناولت مواضيع عدة تخص مشروع القانون وكيفية وضع آليات لتعديله بعد القراءة الاولى ورفعها الى مجلس النواب، لافتا الى ان المجلس قرأه قراءة اولى، كاشفا عن عزم المفوضية رفع مسودة بالتعديلات عليه. ونوه البياتي بان مشروع القانون بصيغته الحالية تناول جملة من الضمانات لتحقيق اهدافها في حماية التنوع ومنع التمييز بما يحقق العدالة والمساواة، منبها ان التعديلات تضمنت الزام الدولة بحماية وصيانة الاثار والتراث الثقافي والقومي والديني للجميع، فضلا عن حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.