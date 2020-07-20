حقوق الانسان تناشد الحكومة بتأجيل الامتحان لطلبة الإعدادي خوفا من موجة ثالثة

(المستقلة)… ناشدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالنظر في تأجيل الامتحان الوزاري لطلبة السادس الإعدادي الى شهر تشرين الاول المقبل، فيما ارجعت السبب الى تخوفها من موجة ثالثة من فيروس كورونا ووباء كوفيد ١٩.

وقالت المفوضية في كتاب مخاطبة لمجلس الوزراء انها تأمل “دراسة الموضوع لما له من اهمية في الحد من انتشار فيروس كوفيد ١٩ وتقليل مخاطر الاصابات”، مشيرة الى أن “اداء الامتحان في الظروف الراهنة يشكل مخالفة للتعليمات والاجراءات للوقاية من الفيروس المتمثلة بالتباعد الاجتماعي”.

واقترحت المفوضية “تأجيل الامتحانات الى شهر تشرين الأول المقبل، او لحين تجاوز ذروة الجائحة”؛ لافتة الى “تحذيرات خلية الازمة و وزارة الصحة من الموجة الثالثة للوباء في الاسابيع المقبلة”.

وأشارت الى “مناشدات مجموعة من طلبة السادس الاعدادي الذين لديهم ولدى عائلاتهم تخوف من اكتساب المرض لديهم ولدى الملاكات التعليمية، ملمحين الى ان اداء الامتحان في الوقت الحالي يترافق مع تزايد اعداد الاصابات بالفيروس بشكل كبير” ، موضحة، أنها “تسجل قلقها من هذا الموضوع حيث يترافق مع ازدياد حالات الاصابات بشكل كبير”.

وكانت وزارة التربية، حددت في وقت سابق يوم ٨ آب المقبل موعداً للامتحانات النهائية للسادس الاعدادي بفروعه كافة. (النهاية)