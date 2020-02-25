حقوق الانسان تطالب بتعطيل المدارس والجامعات بشكل كلي في العراق

(المستقلة)… طالب عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق علي البياتي يوم الثلاثاء بتعطيل المدارس والجامعات بشكل كلي في العراق للحد من تفشي فيروس “كورونا” الجديد.

وقال البياتي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إن “من الضروري الآن تعطيل جميع المدارس والجامعات في عموم العراق الى إشعار اخر حفاظًا على صحة المواطنين”.

وتأتي هذه الاقتراحات بعد ساعات من إعلان الصحة العراقية إصابة 4 أشخاص بالفيروس في محافظة كركوك، وهم أفراد عائلة قادمة من إيران.

وكانت أول إصابة قد تم تسجيلها، الاثنين، في محافظة النجف وهو مواطن إيراني يدرس العلوم الدينية. (النهاية)