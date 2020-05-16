حقوق الانسان تدعو الكاظمي لوضع برنامج عاجل لمعالجة ملوحة المياه في شط العرب

المستقلة ..طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإعداد البرنامج الحكومي العاجل لمعالجة ملوحة المياه في شط العرب والتلوث.

واكد المكتب في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم السبت ، على ضرورة “إيجاد معالجة سريعة للتلوث الناتج عن المواقع الملوثة بالإشعاع أو استخراج النفط فضلا عن النظر في عقود شركات التراخيص النفطية”.

وأشار إلى ضرورة “وضع برنامج سريع لتشغيل المصانع المختلفة لمعالجة مشكلة البطالة والعمل على إطلاق الموازنات الخاصة بالأجراء والعقود”.

وطالب البيان، بـ “إيلاء الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وإطلاق راتب المعين المتفرغ خاصة من الذين أكملوا الاستمارات الخاصة”.