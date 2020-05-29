حقوق الانسان تحدد مؤشراً خطيراً بشأن كورونا في العراق

( المستقلة)… حدد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، مؤشراً خطيراً بشأن وفيات كورونا في العراق.

وقال البياتي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “أعداد الإصابات والوفيات بدأ بالانخفاض بشكل واضح وتدريجي فقط في الأسابيع السابع والثامن والتاسع وللفترة من ( ٧ – ٢٧ نيسان ) حيث كان في تزايد مستمر قبلها وعادلكي يستمر بالتزايد بعد ذلك، حيث كان هذا الانخفاض نتيجة غلق المطارات والحدود والحظر الشامل الذي امتد من ١٥اذار لحد ٢١ نيسان“.

وأضاف أنه “على الرغم من زيادة العينات المفحوصة مختبريا وهو مؤشر جيد لزيادة القدرة المختبرية لوزارة الصحةلمعرفة الأرقام الحقيقية ولكنه وحسب الأرقام المبينة ادناه ليس السبب الحقيقي الوحيد وراء الزيادة التدريجية لان العددمستمر في الزيادة بعد الأسبوع التاسع على الرغم من تفاوت اعداد العينات المفحوصة حسب الجدول، بالإضافة الىزيادة واضحة في اعداد الوفيات والتي ليس لها علاقة بزيادة حجم المسح، والتي زادت فيها نسبة الإصابات من الكادرالطبي حيث يؤشر زيادة تعرضهم الى الخطورة وضعف إجراءات حمايتهم“.

وأوضح البياتي، أن “سبب الزيادة وارتفاع الإصابات هو انهاء الحظر الشامل بتاريخ ٢١ نيسان والتحول الى الحظرالجزئي، ووجود رحلات طيران استثنائية على الرغم من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة بإيقاف الرحلات“.

وأكد أن “قرار الحظر الشامل وان كان سبب بانخفاض الإصابات ولكنه يحمل اضرار للطبقات الفقيرة وأصحاب الدخلالمحدود لا تقل ضرراً عن خطورة المرض مما يتطلب توازن في القرارات“.

وبين البياتي، أنه “من خلال المتابعة تبين أيضا زيادة حالات الوفاة لدى الفئات العمرية الشابة وهو مؤشر خطير يحتاج الى دراسة من قبل أصحاب الاختصاص وتقديم التوصيات اللازمة للجان المعنية“.( النهاية)