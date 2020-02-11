حقوق الإنسان: نأسف لاستخدام المتظاهرين القوة ضد القوات الأمنية

عبرت مفوضية حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء عن أسفها لاستخدام المتظاهرين القوة ضد القوات الأمنية في ساحة الوثبت وسط العاصمة العراقية بغداد.

فيما دعت المفوضية المتظاهرين الى الالتزام بالسلمية الكاملة للمحافظة على سلمية التظاهرات وعدم التجاوز على القوات الامنية والممتلكات العامة.

و رصدت المفوضية من خلال فرقها الخاصة في ساحات التحرير حالات تجاوز من قبل بعض المتظاهرين على القوات الامنية في ساحات الاعتصام، حيث قام بعض المتظاهرين الغير سلميين باستخدام القنابل الحارقة ( المولتوف) وكذلك استخدام الاسلحة النارية والقنابل اليدوية تجاه القوات الامنية يومي( 9, 10شباط ) في ساحة الوثبة في محافظة بغداد مما تسبب باصابة منتسبين عدد (2) منهم باصابات مختلفة.

وقالت المفوضية في بيان لها ان تلك التصرفات تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وتجاوزا لحدود التظاهر السلمي، فيما طالبت كل من “القوات الامنية والمتظاهرين بالمزيد من التعاون والتنسيق وفرز المسيئين الذين يحاولون حرف التظاهرات عن سلميتها والبقاء في الاماكن المحددة للتظاهر ومنع الاحتكاك مع القوات الامنية ومنع التجاوز على المحال والمباني التجارية في المنطقة”.