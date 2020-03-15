حقوق الإنسان : على الحكومة إلزام المواطنين بالبقاء في دورهم والبدء بحملة تعقيم

المستقلة … دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الحكومة إلى إلزام المواطنين بالبقاء في دورهم والبدء بحملة التعقيم الميداني.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان د. فاضل الغراوي في بيان تلقته المستقلة اليوم الاحد ، “ندعو الحكومة الى تعطيل الدوام لمدة اربعة عشر يوما وإلزام المواطنين بالبقاء في دورهم”.

كما طالب الغراوي بـ”البدء في حملات تعقيم ميدانية للحفاظ على حياة المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا”.