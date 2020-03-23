حقوق الإنسان تحذر من “كارثة” في العراق

( المستقلة)…أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الاثنين، تأييدها الإجراءات والقرارات التي وضعتها خلية الأزمة الحكومية لمنع تفشي فيروس كورونا، لكنها حذرت من “كارثة” إذا لم يتسجب المواطنون لتلك القرارات.

وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان فاضل الغراوي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين، “للأسف عدم تفاعل المواطنين مع الإجراءات والقرارات التي وضعتها خلية الأزمة منها عدم التزامهم بحظر التجوال، خصوصا في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، يشكل خطرا على صحة المواطنين ويساعد على تفشي الفيروس”.

وأضاف، “نحن نعيش حاليا في وضع طارئ، وإذا لم يستجب المواطنون للإجراءات والقرارات التي تصدر من خلية الأزمة فإن العراق سيشهد ارتفاعا بنسبة الإصابات والوفيات في الأسبوع المقبل، هي مدة الانتهاء من حضانة فيروس كورونا”.

وشدد الغراوي، على “ضرورة استجابة القوات الأمنية الاستثناءات التي وضعتها خلية الازمة خصوصا الكوادر الصحية وسهوله نقلها من مكان إلى آخر وصولها إلى المستشفيات والمراكز الصحية”.

ودعا المواطنين إلى “الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة والبقاء في المنازل وحجر أنفسهم والتعاون مع الأجهزة الأمنية والكوادر الصحية تجنبا من تفشي فيروس كورونا في البلاد”.

واعلنت الصحة العراقية الاثنين، ارتفاع اعداد الإصابات المشخصة الى 266، كما شفي 62 حالة مع وفاة 23.( النهاية)