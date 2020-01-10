حقوقي سعودي ينقل إلى المشفى بعد إضرابه بالمعتقل

المستقلة / قالت حسابات سعودية، إن حقوقيا شهيرا نقل إلى المشفى، بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجن.

وذكر حساب “معتقلي الرأي”، أن المحامي الحقوقي وليد أبو الخير، نقل إلى مستشفى الملك عبد العزيز في جدة، بعد تدهور وضعه الصحي عقب شهر من إضرابه عن الطعام احتجاجا على سوء معاملته، ووضعه في زنزانة انفرادية.

وفي مطلع كانون أول الماضي، قالت منظمة “القسط” الحقوقية، إن أبو الخير، نقل إلى زنازين الحراسات المشددة، في سجن بريدة الجنائي منذ الخميس 26 تشرين الثاني الماضي.

ولفتت إلى أن الناشط الحقوقي، دخل في الإضراب عن الطعام لليوم الثاني، احتجاجا على معاقبة بالمكوث في الشمس وسحب كتبه، والمداهمات الليلية، وسحب فراشه دون معرفة الأسباب،

وإضافة لمعاقبة أبو الخير، أشارت “قسط” إلى أن الناشط الحقوقي عبد العزيز الشبيلي، تعرض لانتهاكات مماثلة، وتم وضعه في الحراسات المشددة في سجن بريدة الجنائي بعد نقله من سجن عنيزة.

يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت أبو الخير في نيسان من العام 2014، وقضت بسجنه 15 سنة بعد إدانته بعدة تهم منها “ازدراء القضاء”، و”التواصل مع جهات أجنبية”، وأخرى.