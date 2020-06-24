حقائق ستُفاجئك عن مطاعم الوجبات السريعة

في حين أن بعض مطاعم الوجبات السريعة لديها قواعد وبروتوكولات مطبخ ثابتة، فإن البعض الآخر يتبع نهجاً فوضوياً وغير سليم أثناء إعداد الوجبات التي يقدمها.

وللتعرف على بعض طرق مطاعم الوجبات السريعة سليمة،غير أوردت 24.ae نقلاً عن صحيفة “تايمز أوف إنديا”، الأسرار التالية:

استخدام نفس المرق للأطباق النباتية وغير النباتية

تعمل بعض المطاعم على استخدام نفس المرق للوجبات النباتية وغير النباتية لتعطي نفس المذاق لهذه الوجبات.

خلط الملح والفلفل

يحدث في كثير من الأحيان أن الملح الذي يتم رشه من بخاخ الملح يحتوي على نكهة فلفل بسيطة. كما يمكن أن يحتوي الفلفل على طعم مالح، وذلك نتيجة لعدم تنظيف رشاشات الملح والفلفل بانتظام عندما تفرغ ويعاد تعبئتها.

لا تستخدم جميع المقاهي والمطاعم أكواباً صحية

تقدم العديد من المقاهي والمطاعم، الشاي والقهوة في أكواب الستايروفوم. تكمن المشكلة هنا في أنه عندما يتم سكب المشروبات الساخنة في هذه الكؤوس، فمن المحتمل أن تصبح خطيرة على الجسم. كما أن هذه المواد تضر بالبيئة ويصعب إعادة تدويرها.

مطابخ غير منفصلة

يذهب النباتيون مرات عديدة إلى المطاعم التي تقدم الطعام النباتي وغير النباتي، ظناً منهم بأن إعداد الوجبات النباتية يتم في مطبخ منفصل، وهذا أمر غير صحيح، إذ تستخدم العديد من مطاعم الوجبات السريعة نفس الأدوات لطهي الأطباق النباتية وغير النباتية، من أجل توفير الوقت والموارد.

تخزين اللحوم المطبوخة والخام معاً

من المعروف أنه من أجل تجنب المخاطر الصحية، يجب عدم تخزين اللحوم النيئة والمطبوخة معاً. لكن العديد من المطاعم تفشل في القيام بذلك. يمكن أن تنتشر مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء من اللحوم النيئة بسهولة إلى الأطعمة الجاهزة للأكل وتسبب التسمم الغذائي.

من الأفضل ألا تكون أول زبون للقهوة

يتم تنظيف ماكينات القهوة بالمواد الكيميائية التي تترك آثارها. عندما يسكب أول كوب من القهوة بعد التنظيف، تختلط آثار هذه المواد الكيميائية فيه. هذا يؤدي إلى طعم سيئ وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي إلى التسمم.

المطابخ ليست منظمة كما تظن

في الواقع، تصبح المطابخ غير منظمة للغاية وفوضوية خلال ساعات الذروة. وغالباً ما يؤدي هذا إلى انتهاك بعض قواعد سلامة الأغذية.