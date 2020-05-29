حفيد عمر الشريف يثير الجدل

تسبب عمر جونيور حفيد الممثل المصري العالمي الراحل عمر الشريف، في جدل واسع بمصر بعد نشره صورة لمؤخرته على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وقام حفيد عمر الشريف بتصرف غريب لتهنئة العالم بـ”عيد الفطر” حيث أقدم على نشر الصورة العارية وعلق عليها، قائلا: “عيد مبارك”.

وشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا على حفيد عمر الشريف بسبب الصورة، حيث أكدوا أنها مرفوضة تماما ولا تعبر عن جده.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها حفيد عمر الشريف الجدل، حيث اعترف أنه مثلي الجنس، عام 2014، في إحدى الجرائد، ووصف نفسه بأنه الأب الروحي للمثليين في المنطقة العربية.

ونشر قبل ذلك صورة خلال شهر أبريل الماضي عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وهو مرتديا حمالة صدر نسائية وعلق عليها قائلا: “عندما يتحدث دونالد ترامب يأتي في بالي نفس المعتقدات عندما أرتدي البكيني”، حيث ظهر بعدها بأيام عاريا ويحمل العلم المصري مستشهدا بالقرآن.