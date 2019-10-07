حفل ماريا كاري في دبي “مجانا”!

تحيي المطربة الأمريكية، ماريا كاري، حفلا غنائيا مجانيا في إمارة دبي الخليجية، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويقام الحفل احتفاء بالعد التنازلي لموعد معرض “إكسبو دبي 2020”

بعد عام تماما، يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في الساعة 20:20، أي قبل 365 يوما حتى موعد افتتاح المعرض العالمي الضخم.