الرئيسية / اخر الاخبار / حفل ماريا كاري في دبي “مجانا”!

حفل ماريا كاري في دبي “مجانا”!

07/10/2019

تحيي المطربة الأمريكية، ماريا كاري، حفلا غنائيا مجانيا في إمارة دبي الخليجية، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويقام الحفل احتفاء بالعد التنازلي لموعد معرض “إكسبو دبي 2020”
بعد عام تماما، يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في الساعة 20:20، أي قبل 365 يوما حتى موعد افتتاح المعرض العالمي الضخم.

جميع الحقوق محفوظة لوكالة الصحافة المستقلة © 2019