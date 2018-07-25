حفل لنجمة عالمية قريبا في مصر من تنظيم السَّقا جروب

حفل لنجمة عالمية قريبا في مصر من تنظيم السقا جروب

أعلنت شركة السقا جروب لتنظيم الحفلات عبر صفحتها الرسمية على الموقع الإلكتروني فيسبوك، تصميم بعنوان” نجمة عالمية قريباً على أرض مصر”.

ويتم التحضير لهذا الحفل منذ عدة أشهر لتستقر الشركة على إقامته في شهر ديسمبر المقبل، كما ذكر مسؤول بالشركة أن الهدف من هذا الحفل في المقام الأول هو تنشيط السياحة في مصر، حيث أن وجود الفنانة العالمية في مصر سيتضمن العديد من الرسائل للعالم بأجمعه من ضمنها السلام وترحيب الشعب المصري بالعالم، خاصة أن تلك الفنانة تتمتع بشعبية كبيرة جدا في كافة أنحاء العالم.

كما ينتظرها قطاع كبير من الجمهور المصري منذ فترة كبيرة وتم التواصل مع إدارة أعمالها والحصول على موافقتها بعد كثير من المفاوضات المستمرة، حيث أنه جاء اختيارها بناء على استطلاع رأي الجمهور لعدة سنوات ماضية.

كما أنه من المرجح إقامة الحفل بمنطقة الأهرامات بعدما تم ترشيحه ضمن قائمة الأماكن المقدمة للنجمة العالمية، و من المخطط أن يتم طرح تذاكر الحفل قبل موعده بشهر على الأقل، على أن تكون أسعار التذاكر متعددة الفئات لضمان حضور كافة فئات الجماهير المصرية للحفل، ويتم الآن وضع خطة التجهيزات للمسرح والصوت و الإضاءة والمؤثرات البصرية المبهرة الغير مسبوقة في مصر و التي تطابق المواصفات العالمية ، كما نهتم بتغيير معايير التنظيم المتعارف عليها في الحفلات إلى معايير تراعي خدمة وأمان الجمهور داخل و خارج موقع الحفل بجودة عالمية .

ويعتبر هذا الحفل هو الحفل الأكبر والأهم عن مجمل أعمال شركة السقا جروب التي نظمت العديد من الحفلات لكبار النجوم من مصر والوطن العربي من ضمنهم الكينج محمد منير والموسيقار عمر خيرت والفنانة أنغام وشيرين عبد الوهاب وتامر حسني ومحمد حماقي وتامر عاشور وكارول سماحة وعدد كبير من النجوم وحققت نجاحا كبيرا في العديد من الأماكن الفنية والترفيهية في مصر من ضمنها دار أوبرا جامعة مصر ونادي نقابة المهندسين …