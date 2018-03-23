حفل زفاف “مريب” يثير الجدل في لبنان

(المستقلة)..أثار حفلة زفاف ريبة وشكوك وذعر أبناء منطقة بلّونة – كسروان في لبنان ،بأزياء العروسين والحضور والجماجم الموزعة في الأرجاء بالإضافة الى تلك الموجودة على قالب الحلوى والمكسوّة بسائل أحمر اللون يجري بشكل متقطع.

ووصف ناشطون لبنانيون الحفل بأنه “عرس لعبدة الشيطان”، فيما اتهم العريس، نديم زلعوم، بـ”تزوير اسمه” للسماح له بتنظيم عرسه في البلدة.

وأعرب مواطنون عن صدمتهم، متسائلين: كيف يقام هذا النوع من الحفلات من دون اعتراض من قوى الأمن والبلدية والكنيسة، كون العرس المذكور “لا يحترم أصول الزواج داخل الحرم الكنسي”. (على حد تعبيرهم)

و‎تشير المعلومات المتوافرة إلى أنّ البلدية المعنيّة أعطت الإذن لأحد الأشخاص لإقامة احتفال، بعدما أعطى اسمًا وهميًا وادّعى أنّه تزوج في كنيسة مار زخيا – عجلتون.

لكن المفاجأة كانت بما جرى داخل الحفل وبالمدعوين والطقوس الغريبة التي شوهدت من خلف أسوار الحديقة، خاصة أنّ العروس كانت أيضًا ترتدي زيّاً أسود اللون.

وباشرت الأجهزة الأمنية متابعة تفاصيل ما جرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ حفل العشاء، الذي زعم صاحبه أنّه بمناسبة زفافه، بدأ بعد ظهر الأحد.