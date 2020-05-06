حفل تخرج افتراضي على فيسبوك بمشاركة نجوم عالميين

(المستقلة)..كشفت شركة فيسبوك الأميركية عن اعتزامها لتنظيم حفل تخرج افتراضي ضخم عبر منصة Facebook Watch، كون العديد من الطلاب في جميع أنحاء العالم سيفقدون فرصتهم لإقامة حفل تخرج خاص بهم نتيجة الاجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومات على الشعوب بسبب فيروس كورونا المستجد.

ستشارك في الحفل الإعلامية أوبرا وينفري حيث ستلقي خطاب الافتتاح، بينما ستغني في الحفل المغنية مايلي سايروس، وسيلقي كذلك العديد من المشاهير خطابات للحفل.

وأعلنت منصة التواصل الاجتماعي أنها ستبث حدث التخرج مباشرة في 15 آيار/مايو عبر فيسبوك، في حين ستنشر مقاطع محددة على انستغرام أيضاً، وسيبدأ الحفل خلال فترة الظهيرة بتوقيت الولايات المتحدة.

وسيبدأ انستغرام بعد ذلك بأربعة أيام بعرض مقاطع فيديو يومية تسلط الضوء على تجارب الخريجين البارزين، كما ستقدم الشركة خصائص لاستضافة مراسم وحفل تخرج افتراضي على الموقع.

وتستضيف مواقع أخرى فعاليات مماثلة، حيث يستضيف Her Campus يوم 15 مايو تسمى I’m Still Graduating، حيث تستضيف فيه إيفا لنغوريا، وراديكو جونز، ومارغريت تشو، وبرك بالدوين، وليام بين، وجيسي ماكارثي، وأندرو يانغ، وتامرون هول.

كما تخطط الكثير من الكليات والجامعات تنظيم حفلات تخريجها الخاصة بفعاليات تضم نجوماً أقل للاحتفال بالتخرج عن بعد.