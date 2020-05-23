حفلات عيد الفطر أونلاين مع ابرز نجوم الوطن العربي

(المستقلة).. حمست شركة روتانا الجمهور قبل أيام، جمهورها على حفلات عيد الفطر لهذه السنة لاسيما وأن الكثير كان ينتظر مصير هذه الحفلات بعد التوقف التام بسبب إنتشار كورونا.

وقالت روتانا في تغريدة على صفحتها في موقع تويتر “إشتقتوا للحفلات ؟ حفلات عيد الفطر ٢٠٢٠ هالسنة غير، بنكون معيدين معاكم من البيت بحفلات أونلاين لايف مع أبرز نجوم الوطن العربي”.

وتحت عنوان “معيدين معاكم”، يحتفي نجوم الأغنية الخليجية والعربية بحفلات عيد الفطر المبارك، وتأتي الحفلات مقدَّمة من الهيئة العامة للترفيه، بالتعاون مع روتانا للصوتيات والمرئيات، إذ ستكون هذه الحفلات مختلفة في الطرح والمضمون، من خلال أربع حفلات غنائية، يتقدمها فنان العرب محمد عبده وراشد الماجد وماجد المهندس ونجوى كرم.

و يمكن للملايين من محبي الطرب والحفلات الاستمتاع بالمشاهدة من بيوتهم، و ستبث هذه الحفلات بشكل حصري عبر “شاهد VIP” حيث يحيي النجوم الأربعة حفلاتهم على المسرح من دون جمهور. فيما علي العلياني سيتولّى تقديم الحفلات إضافة إلى مقابلات خاصة مع كل من الفنانين، وذلك قبل بدء حفلاتهم وخلالها.

وستكون الانطلاقة في 25 آيار/مايو الجاري، مع الفنان ماجد المهندس، ويحتفي محمد عبده بالليلة التالية يوم 26 آيار/مايو، وفي 27 آيار/مايو يتغنى الفنان راشد الماجد مع جمهوره ومحبيه، ومسك الختام مع نجوى كرم في 28 آيار/مايو.

كما تستعد روتانا لطرح مجموعة من الأعمال الفنية على تطبيق ديزر من أجواء “معيدين معاكم” و سيكون الجمهور على موعد أيضاً مع الأغنية الثانية من ألبوم إليسا المنتظر “قهوة الماضي”، والتي ستصدر ثاني أيام العيد.

آما راشد الماجد فيحتفل مع الجمهور في العيد بـ “شيسوي”، وعبدالمجيد عبدالله “عادت عليكم”، بالإضافة إلى ماجد المهندس فيطرح “شكراً” أول أيام العيد، خالد عبد الرحمن “قسى وقتك”.