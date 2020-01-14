حفتر يغادر موسكو دون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا

حفتر يغادر موسكو دون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا

المستقلة/ ممدوح سليمان / غادر اللواء خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، موسكو عائدا بنغازي دون أن يوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء، إن خليفة حفتر رفض التوقيع على الاتفاق الذي وضعت مسودته أثناء محادثات في روسيا أمس الاثنين.

وأكدت الوكالة الروسية أن حفتر رفض التوقيع وقف إطلاق النار مع قوات حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج ، حتى يتم تضمين جميع ملاحظاته وتعديلاته في المسودة.

وذكرت الوكالة أهم ملاحظات خليفة حفتر على المسوده، وهي إضافة بند يتعلق بنزع سلاح الميليشيات وحلها وتصفيتها، ورفض أي تدخل أو وساطة أو مشاركة تركية في مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.