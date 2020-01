حفتر يغادر موسكو دون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا

FILE PHOTO: Khalifa Haftar, the military commander who dominates eastern Libya, arrives to attend an international conference on Libya at the Elysee Palace in Paris, France, May 29, 2018. REUTERS/Philippe Wojazer/File Photo