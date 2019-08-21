حفاظا علي الثروة المائية الهيئة العربية للتصنيع تتباحث مع شركة مجرية

المستقلةً – القاهرةً – وليد الرمالي

حلول مُبتكرة للحفاظ علي الثروة المائية

من خلال مباحثات الهيئة العربية للتصنيع وشركة ووتر أند سويل المجرية

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية المشاركة في الخطة القومية للحفاظ علي الثروة المائية ,مشددا علي تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة لتعظيم الموارد المائية المتاحة بالإستفادة من الخبرات العالمية .

جاء هذا خلال زيارة شركة “ووتر أند سويل” المجرية, في إطار تفعيل الإتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين.

شهد اللقاء بحث التعاون الثنائي في مجال إدارة نظم المياه , بما في ذلك التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمنتج الشركة Water Retainer,بالإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع .

في هذا الصدد, أكد”التراس”علي دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والإستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة المجر الصديقة , مشددا علي أهمية إيجاد حلول جديدة لحماية المياه وتوفيرها بإستدامة للإستخدام الآدمي والزراعي والصناعي .

وأضاف أن الشركة المجرية تمتلك خبرات متميزة لإدارة نظم المياه وتأهيل التربة الزراعية بمنتجات عضوية تزيد من قدرتها علي الإحتفاظ بالمياه ,وإستمرارية نمو الزروع والنباتات في ظروف الجفاف القاسية ,بالتالي فوائد طويلة الأجل في الزراعة.

وأشار “التراس” أن التربة المعالجة تمتاز بحفظ رطوبة الهواء بشكل إضافي خلال فترات الرطوبة العالية , موضحا أنه يمكن تطبيق RETAINER إما عن طريق الرش علي السطح أو حلها في مياه الري.

من جانبهم, أعرب مسئولي شركة “ووتر أند سويل” المجرية عن تطلعهم للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع نظراً لما تتمتع به من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية كبيرة وكوادر بشرية مدربة علي مستوي عال من الكفاءة في مجال نظم إدارة وتحلية وتنقية المياه والصرف الصحي , مشيدين بخطة الهيئة لإيجاد أفضل السبل والحلول العلمية للحفاظ علي الموارد المائية وترشيد إستهلاك المياه.